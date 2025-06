Un calciatore che ha appena firmato con il Siviglia... potrebbe non giocarci mai. La strana situazione monitorata dalla Fiorentina

Un calciatore che ha appena firmato con il Siviglia potrebbe… non giocarci mai. E' la strana storia di Alfon Gonzalez, calciatore che appunto si è legato al club andaluso ma con un clausola secondo cui, pagando 5 milioni, entro fine mese potrebbe già liberarsi.

Occasione per la Fiorentina

Su di lui, riporta il giornalista esperto di mercato Matteo Moretto, ci sono due squadre italiane: la Fiorentina e il Sassuolo. Il profilo è appetibile, il costo anche, e non è escluso che altri club proveranno a sfruttare questa particolare clausola per portarlo in Italia entro il 30 giugno.