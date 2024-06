Non gioca Lewandowski e allora ci pensa l'ex viola Piątek, ma non basta. Polonia a un passo dall'eliminazione dagli Europei

Prosegue la fase a gironi di EURO2024 e per la Polonia non arrivano buone notizie. Il confronto diretto tra le sconfitte della prima giornata lo vince l'Austria con un netto 1-3. Successo importantissimo per la Nazionale di Rangnick.

Piątek segna ma non basta

All'Olympiastadion di Berlino passa in vantaggio l'Austria con Trauner. Alla mezz'ora arriva il pareggio polacco, firmato dall'ex Fiorentina Piątek, titolare al posto di Lewandowski. Nella ripresa, però, la Polonia alza bandiera bianca sotto i colpi di Baumgartner e di Arnautovic, che chiude i conti su rigore.