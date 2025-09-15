Santacroce: "La Fiorentina poteva fare decisamente meglio contro il Napoli. Dopo dieci minuti si era già capito tutto"

L'ex calciatore Fabiano Santacroce è intervenuto a TMW Radio, dove ha commentato il fenomenale Napoli di Antonio Conte che sabato al Franchi ha strapazzato la Fiorentina.

“La Viola poteva fare meglio”

"Era una partita insidiosa quella con la Fiorentina. Le partite che si tengono prima della Champions League possono sempre nascondere ostacoli, ma il Napoli è entrato esattamente con la mentalità di Conte, con i giocatori tutti agguerriti. Dopo dieci minuti, si era già capito come sarebbe andata. La Fiorentina poteva fare meglio, ma in questo momento contro un Napoli così in forma tutti andrebbero in difficoltà".

“Faccio fatica a trovare qualcuno che non abbia fatto bene…”

"Lo dicevo che Højlund avrebbe giocato subito, perché Lucca è bravo ma deve ancora capire che giocare nell'Udinese è diverso, ed è giusto non bruciarlo subito. Deve crescere con calma. Beukema? Molto bene, faccio fatica a trovare qualcuno che non sia andato bene contro la Fiorentina. Mi è piaciuto tantissimo l'approccio del Napoli. E mi ha sorpreso anche Spinazzola".