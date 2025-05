Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha commentato la sconfitta contro la Roma.

“E' mancato soltanto il gol - ha detto - Ci sono state delle parate incredibili del loro portiere. Siamo stati poco lucidi lì davanti. E' un peccato perché la prestazione l'abbiamo fatta, siamo diventati squadra e questa sconfitta ci deve dare ancora più motivazione per giovedì e per il finale di campionato”.

Poi ha aggiunto: “Abbiamo avuto una direzione arbitrale non all'altezza della partita, non ci è piaciuta, andiamo a casa con un pugno di mosche. Cosa servirà giovedì? Quello che abbiamo fatto oggi, cuore, tenacia, tecnica. Abbiamo parlato alla squadra e abbiamo detto che bisogna continuare e non deprimerci. Questa è una sconfitta pesante, ma ci può spingere a fare bene ancora".

Infine: “Ai tifosi chiediamo quello che hanno fatto oggi, erano minoranza allo stadio ma si sentivano soltanto loro. Sappiamo che il Franchi sarà una bolgia e loro ci daranno una mano”.