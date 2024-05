Brescianini per il rinnovamento della Fiorentina. E incassa soldi (in parte) anche il Milan

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, c’è anche la Fiorentina fra le società interessate a Marco Brescianini, 24 anni, centrocampista del Frosinone che è stato valorizzato da Eusebio Di Francesco nel corso di questa stagione. Insieme ad Andrea Colpani del Monza, Brescianini rappresenta una delle migliori novità fra i centrocampisti/trequartisti di questa stagione.

Il club viola è davanti a un consistente rinnovamento, fra giocatori in scadenza e a fine prestito, Brescianini è un giocatore che piace, principalmente per la sua duttilità: nel Frosinone ha coperto praticamente tutte le posizioni in mezzo al campo e ha giocato pure da terzino.

Il Frosinone lo ha acquistato a titolo definitivo dal Milan nell’estate 2023 e lo valuta dieci milioni di euro, cifra della quale i rossoneri, che lo hanno allevato e formato, hanno diritto a incassare il 50 per cento.