A sorpresa, Mourinho cade in Cecoslovacchia: rimandato il passaggio del turno per la Roma

Un ko a sorpresa e pure imprevisto per la Roma di Josè Mourinho. Dopo aver recuperato punti in campionato, la squadra capitolina non è riuscita a dare seguito in Europa League, cadendo sul campo dello Slavia Praga.

I padroni di casa hanno vinto per 2-0 grazie alle reti di Jurecka e Masopust, rimandando così il passaggio agli ottavi di finale della competizione. Di seguito la classifica del girone della Roma: