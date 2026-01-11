UFFICIALE: Pablo Marì non è più un giocatore viola, lo accoglie Inzaghi all'Al-Hilal

Adesso è ufficiale. Il difensore Pablo Marì non è più un giocatore della Fiorentina. L'Al-Hilal allenato da Simone Inzaghi ha infatti ufficializzato il suo acquisto.

Il comunicato dell'Al-Hilal

L'Al-Hilal ha emesso il seguente comunicato sull'acquisto di Pablo Marì. "La direzione del club Al-Hilal, presieduta da Sua Altezza l'Emiro Nawaf bin Saad, ha concluso le procedure per firmare il contratto di trasferimento del difensore spagnolo Pablo Marí alla squadra di calcio Al-Hilal, in arrivo dalla Fiorentina, con un contratto di sei mesi e la possibilità di rinnovo per un anno. Pablo, 32 anni, ha rappresentato nel corso della sua carriera numerosi club in Europa e oltre, tra cui l'Arsenal, con cui ha vinto la FA Cup nel 2020, e il Flamengo, con cui ha contribuito alla conquista del doppio titolo: il campionato brasiliano e la Copa Libertadores sudamericana nel 2019. Inoltre, Pablo ha giocato per il Real Maiorca e il Deportivo La Coruña in Spagna, e per l'Udinese in Italia".

Le cifre della cessione

Il difensore spagnolo si trasferisce quindi in Arabia Saudita per sei mesi, con la possibilità poi di rinnovare un anno. Alla Fiorentina vanno circa due milioni di euro per la sua cessione.