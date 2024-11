De Grandis: "Palladino è stato bravo a rovesciare l'universo Italiano. La formazione dell'Inter..."

Questo pomeriggio il giornalista Stefano De Grandis, durante una diretta su SkySport24, nell’analizzare la partita di domani tra la Fiorentina di Palladino e l’Inter di Simone Inzaghi ha avuto modo di dire la sua sulle due formazioni. Questo une stratto delle sue considerazioni alla vigilia:

“L’Inter come regolarità di formazione titolare è solo seconda al Napoli. Può cambiare Bisseck con Pavard o Darmian con Dumfries, ma la formazione rimane sempre quella. Nelle partite equilibrate c’è quasi sempre Darmian, che è più tattico, anche se Dumfries ti dà più forza”.

“Palladino è riuscito a fare qualcosa che in pochi si sarebbero aspettati”

Qualche parola anche per la Fiorentina: "Secondo me la disciplina, è diventata una squadra che non prende gol, Palladino ha rovesciato l’universo Italiano. Solo dieci gol subiti, meglio solo la Juventus e il Napoli. Squadra solida, non per forza dei difensori che sono gli stessi dell’anno scorso, ma per la disciplina e la capacità di non farsi trovare sbilanciati”.