La Nazione: La sfida di Vanoli, "Vogliamo la finale"
Ampio spazio anche sul QS de La Nazione Firenze per la vittoria della Fiorentina contro lo Jagiellonia.
Prima pagina
Il titolo in prima pagina: “Tre sotto zero. Eurofiammata”.
Pagina 2 e 3
A pagina 2: “Viola hot, qualificazione in ghiaccio. Ranieri e poi Mandragora e Piccoli. Notte magica della Fiorentina ‘ter’”. A pagina 3 le pagelle.
Pagina 4 e 5
A pagina 4: “La sfida di Vanoli: ”Vogliamo arrivare a giocarci la finale". A pagina 5: “E ora tocca al campionato. Bivio Pisa, sale l'attesa. Franchi vicino al sold out”.
