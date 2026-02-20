​​

La Nazione: La sfida di Vanoli, "Vogliamo la finale"

Redazione /
La Nazione

Ampio spazio anche sul QS de La Nazione Firenze per la vittoria della Fiorentina contro lo Jagiellonia

Prima pagina

Il titolo in prima pagina: “Tre sotto zero. Eurofiammata”. 

Pagina 2 e 3

A pagina 2: “Viola hot, qualificazione in ghiaccio. Ranieri e poi Mandragora e Piccoli. Notte magica della Fiorentina ‘ter’”. A pagina 3 le pagelle. 

Pagina 4 e 5

A pagina 4: “La sfida di Vanoli: ”Vogliamo arrivare a giocarci la finale". A pagina 5: “E ora tocca al campionato. Bivio Pisa, sale l'attesa. Franchi vicino al sold out”. 

 

 

