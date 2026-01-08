L’ex viola Massimo Orlando ha parlato a Toscana TV, esprimendosi positivamente dopo la partita della Fiorentina all’Olimpico contro la Lazio, spaziando su vari aspetti della sfida terminata in pareggio.

‘Fagioli tornato il giocatore fantastico che conosciamo’

“La Fiorentina ha fatto un bel secondo tempo ed è un punto d’oro. Ora la Fiorentina è squadra, dal Verona in poi si sta migliorando sempre, nonostante le paure figlie della classifica. Non si vedono più gli errori che ti costavano la partita; si è vista una bella reazione dopo aver subito l’1-0, l’allenatore ha schierato una squadra più offensiva. Fagioli sembra tornato il giocatore fantastico che conoscevamo, sente suo il ruolo e avverte la fiducia, sta giocando da regista puro. Anche Gudmundsson è in crescita, così come Comuzzo, nonostante il rigore causato”.

‘Vanoli sta cambiando le cose e…’

“Non possiamo essere arrabbiati per il risultato, nel primo tempo la Lazio ha avuto palle gol clamorose. Il pareggio va bene, la vittoria sarebbe stata un qualcosa di incredibile. Quando arriveranno partite più abbordabili il discorso cambierà. Era necessario un cambio tattico, col 3-5-2 la squadra soffriva e soccombeva contro tutti, ora si stanno vedendo dei piccoli frutti. Fino a 20 giorni fa Vanoli era da 4, ora le cose stanno cambiando, ha mostrato maggiore coraggio, anche con la scelta di Parisi da esterno alto, ora è da 6.5”.