Il Real Betis è attivo sul mercato alla ricerca di centrocampisti per migliorare la rosa a disposizione di Manuel Pellegrini, soprattutto dopo l'importante cessione di Johnny Cardoso.

Il viaggio dei dirigenti spagnoli

L'amministratore delegato Ramón Alarcón e il direttore sportivo Manu Fajardo si sono recati a Milano infatti per incontrare diversi club e agenti e dare nuovo impulso alle trattative. Secondo Sky, hanno incontrato anche i dirigenti dell'Inter per discutere del possibile acquisto di Asllani.

La trattiva

Negli scorsi giorni, dopo le difficoltà riscontrate per Bernabè, la Fiorentina era tornata sul giocatore nerazzurro, ma la squadra spagnola sembra essere in vantaggio al momento. Il Betis vorrebbe il centrocampista in prestito con opzione o obbligo di riscatto e l'Inter sembra aver aperto alla proposte dei biancoverdi.