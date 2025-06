VIDEO: La "girata" di Kean contro il Genoa. Una delle tante perle della sua stagione

Vi ricordate il gol fuori da ogni logica di Kean contro il Genoa? In questa triste (perché avara di pallone, in attesa dell'altra semifinale del calcio storico, ndr) domenica di metà giugno, vi vogliamo sbloccare un - fresco - ricordo.

La “mossa” di Kean contro il Genoa

La rete di Moise Kean al Franchi contro il Genoa. Una giocata inaspettata, frutto del genio dell'attaccante gigliato che con una girata aveva preso alla sprovvista il portiere del Grifone. La Serie A, un po' per passare il tempo in vista della prossima stagione, un po' per celebrare una delle reti più belle della scorsa annata, ce lo ripropone così.

Ne rivedremo altre così?