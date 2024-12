Bove: I margini per sperare in un ritorno in maglia viola ci sono. E intanto nel fine settimana...

Dopo la paura per quanto avvenuto in campo, il centrocampista della Fiorentina, Edoardo Bove, vuol tenersi aperta ogni possibilità. Ma quello che più conta adesso è che il ventiduenne sia fuori pericolo e possa lasciare in serenità l’ospedale dove è rimasto ricoverato per quasi due settimane.

Soltanto più avanti verrà presa una decisione definitiva sulla carriera del calciatore, anche se i margini per sperare in un ritorno in campo magari in maglia viola ci sono ancora, scrive stamani il Corriere Fiorentino.

Nessuno vuole (giustamente) affrettare i tempi in casa viola, ma già nel fine settimana Bove potrebbe tornare a salutare i propri compagni di squadra al Viola Park.