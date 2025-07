Le due certezze sul mercato della Fiorentina

Ci sono un paio di certezze sulla fase attuale del mercato della Fiorentina. Di queste, ne parla stamani La Nazione.

Due esuberi da piazzare subito

La prima è che il club viola ha bisogno di alleggerirsi di qualche esubero a stretto giro di posta. Sistemare giocatori come Nzola e Ikone è una priorità per Pradè. Il primo ha tante richieste per il prestito (Pisa, Genoa e Parma), mentre il francese piace al solito Pisa, alla Cremonese e al Torino. Però, ed un particolare non secondario, l'ex Lille ha il contratto in scadenza nel 2026.

Il rinnovo di Mandragora

L'altra certezza è il rinnovo del contratto di Mandragora. Entro il fine settimana avverrà il famoso incontro decisivo e dovrebbe arrivare la firma su un contratto che abbia come scadenza il 2029 con ingaggio intorno ai 2 milioni a stagione.