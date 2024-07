L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Ezio Sella è intervenuto a Tag24.it per parlare della situazione in casa viola. Iniziando da una panoramica generale sul mercato: “Mi piace l'idea del club. Se non hai grandi potenzialità economiche, l'unica strada è plasmare i giovani e portarli a una dimensione importante. Colpani, ad esempio, è un acquisto azzeccatissimo per aumentare la qualità della squadra”.

“Punto tanto su Kean, sta a lui”

Su Kean: “Ci punto tanto, sinceramente. So che ha caratteristiche importanti e adesso sta a lui tirarle fuori. Zero gol l'anno scorso? Vero, come è vero che ha comunque giocato pochissimo. Il suo arrivo è una scommessa, ne prendo atto, ma con molta probabilità che possa essere vinta. Chiaramente servirà un lavoro anche di testa”.