Mandragora: "Una vittoria per Kean. Siamo agganciati all'Europa e in corsa su tutti i fronti"

Il centrocampista della Fiorentina, Rolando Mandragora, sui canali ufficiali del club ha detto dopo il successo di Cagliari.

“Una vittoria pesantissima su un campo difficile - ha detto - siamo contenti della prestazione anche se abbiamo fatto fatica all'inizio. Abbiamo tenuto botta e siamo riusciti a ribaltare il risultato alla grande”.

E poi: “Siamo agganciati all'Europa, siamo in lotta su tutti i fronti, alla fine tireremo le somme. Sono contento di aiutare la squadra a raggiungere i risultati, abbiamo fatto una partita sporca, dove siamo stati molto bravi sulle seconde palle”.

Inoltre: “E' un peccato quando non abbiamo avuto la nostra gente con noi ma era giusto e doveroso salutare chi ci è venuto a vedere. Questa vittoria è per Moise (Kean che è partito per Parigi per motivi familiari ndr) e stop, solo questo”.

Sulla Conference: “Prima abbiamo la partita con l'Empoli, siamo in corsa su entrambe le competizioni, ricarichiamo le pile e prepariamoci per la gara di domenica”.