Piccareta: "Bove non proverà rivalsa per la Roma, era ideale per Mourinho ma De Rossi voleva altro a centrocampo"

Dietro alla scoperta di Bove a Roma c'è anche l'intuito di Fabrizio Piccareta, oggi vice di Di Biagio sulla panchina dell'Arabia Under 23. Al Corriere dello Sport, Piccareta ha parlato della separazione tra il centrocampista e la capitale, con lo sbarco a Firenze:

"Sento spesso Edoardo, sono sicuro che non avrà sentimenti di rivalsa verso la Roma ma ovviamente per lui sarà una gara particolare. Sa che sono state fatte delle scelte tecniche, lo ha capito. Era il centrocampista ideale per Mourinho, mentre De Rossi cercava altro lì in mezzo".