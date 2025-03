Gasperini è atteso ben due volte a Firenze la prossima settimana. Ecco il motivo

Gian Piero Gasperini è atteso a Firenze ben due volte la prossima settimana. Si svolgerà lunedì prossimo, 24 marzo 2025, presso il Salone d’Onore del Coni, la cerimonia di consegna della XIV edizione del Premio Nazionale ‘Enzo Bearzot’, quest’anno assegnato al tecnico dell’Atalanta, vincitore dell'ultima Europa League.

Gasperini due volte a Firenze…

A deciderlo è stata la Giuria presieduta dal Presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina. Gasperini, prossimo allenatore che verrà al Franchi per sfidare la Fiorentina, non potrà andare in panchina contro la squadra di Palladino.

…ma non potrà sedere in panchina

Nel match di ieri sera contro l'Inter, infatti, è stato espulso, dopo il rosso sventolato in campo ai danni di Ederson, per le reiterate proteste contro il giudice di gara. Sicuramente non una novità per uno degli allenatori “meno amati”, per usare un eufemismo, a Firenze.