Il Palermo fa fuori un allenatore toscano e pensa ad un ex Fiorentina

Il Palermo ha deciso di salutare con la sosta per le nazionali Alessio Dionisi. Il tecnico toscano, ex Empoli e in passato accostato anche alla Fiorentina, paga a caro prezzo la sconfitta contro la Cremonese, arrivata in rimonta nel quarto d’ora finale. Carlo Osti e il City Group hanno assunto la decisione di sollevare l’allenatore ex Sassuolo dall’incarico.

Il club siciliano, attualmente al nono posto in Serie B, è a un punto dall’ultima posizione utile per i playoff, classifica che non rispecchia le ambizioni del gruppo che controlla anche il Manchester City, considerati i colpi di mercato di gennaio Pohjanpalo e Audero.

Sono diversi i candidati presi in considerazione per sostituire Dionisi a Palermo: Fabio Liverani, Vincenzo Vivarini, ma anche Alberto Aquilani, che dopo la parentesi col Pisa non ha più trovato una panchina. L'ex allenatore della Fiorentina Primavera è ancora svincolato. In pole c'è però Gianni De Biasi, con il quale sono previsti ulteriori contatti nelle prossime ore.