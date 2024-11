Dodô: "Un regalo che non dimenticherò mai". Una bella festa nel ritiro del Brasile per l'esterno della Fiorentina

L'esterno destro della Fiorentina, Dodô, è stato convocato per la prima volta dalla nazionale brasiliana e in giorni che, tra l'altro, sono molto speciali per lui.

Festa di compleanno

Il giocatore viola ha festeggiato nel ritiro della selezione verdeoro il suo 26esimo compleanno. Una bella torta preparata per lui dal cuoco della nazionale, tante candeline e i festeggiamenti dei compagni.

“Un regalo che non scorderò mai”

"La mia prima volta qui con la nazionale maggiore è caduta proprio nel giorno del mio compleanno - ha commentato Dodô - Un regalo che non dimenticherò mai".