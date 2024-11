Altra dose di cautela con Gudmundsson. La gestione dei nazionali e il problema Dodô

La Fiorentina si presenterà a Como alla ripresa del campionato, molto probabilmente senza Albert Gudmundsson. Come già scritto in questo periodo da Fiorentinanews.com, viene confermato il fatto che ci sia molta cautela nel maneggiare il giocatore prelevato in estate dal Genoa. Quindi è più probabile che lo si possa rivedere contro l'Inter piuttosto che nella trasferta in riva al lago.

Niente dubbi

Nessun dubbio circa il ritorno di Cataldi e la possibilità di impiego di Bove, che pure è tornato a casa la settimana scorsa dal ritiro dell'Under 21.

La gestione dei nazionali e il problema Dodô

La gestione dei nazionali sarà un tema da seguire da vicino. Kean e Comuzzo si alleneranno quest'oggi con la squadra, domani ritorneranno a disposizione Pongracic e Kayode, giovedì si rivedranno in gruppo anche Gosens e Martinelli. Il vero problema in questo senso si chiama Dodô. Questo perché sarà l'ultimo a tornare in Italia e si allenerà solo venerdì e sabato prima della partita contro il Como. E' possibile (non certo) che in questa circostanza possa partire dalla panchina e non dal campo, ma una decisione verrà presa solo a ridosso del prossimo impegno di campionato.