Lo scarso minutaggio messo insieme in maglia viola non avrà certo aiutato Kayode, che ieri ha esordito da titolare con la maglia dell'Under 21, dopo una serie di piccoli spezzoni finali. Non è andata proprio come sperato per l'esterno della Fiorentina, schierato da terzino in una difesa a quattro ma in ritardo in chiusura su Cherki e Atangana che hanno riacciuffato l'Italia sul 2-2. Fin qui a Firenze non c'è stata storia: troppo elevato il gap con Dodô, inarrestabile sulla fascia.

La novità di questa sosta però è il ritorno del brasiliano in Nazionale, con viaggio transoceanico annesso: ecco allora che per Kayode qualche prospettiva può aprirsi nell'immediato, intanto a Como dove arriverà reduce da più allenamenti rispetto al rivale. Alla Fiorentina però servirà una versione ben diversa da quella vista ieri, ma anche nelle rare apparizioni di questa stagione, molto più in linea invece con quanto ammirato nella passata. Lì c'era l'effetto sorpresa dalla sua: quest'anno sarebbe quello della conferma che, si sa, è sempre il più duro.