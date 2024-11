Dalla panchina di Firenze a quella del Milan? La Fiorentina mette in preventivo anche un prestito rigenerante per Parisi

Il paradosso è che la ricerca del Milan è quella di un vice per la sua fascia sinistra, dunque di una pedina non titolare ma affidabile: ed è per questo che, secondo Tuttosport, i rossoneri si sono rivolti a Fabiano Parisi. Il classe 2000 di fatto recita lo stesso ruolo a Firenze ma talvolta anche in terza battuta, dietro a Gosens e Biraghi. Per gennaio al Milan serve un vice Hernandez e con la Fiorentina l'operazione sarebbe da imbastire sulla base del prestito: una soluzione che gioverebbe magari anche al club viola, visto il deprezzamento subito dall'esterno mancino negli ultimi mesi. Sempre che a Milano, Parisi sia in grado di trovare più minuti.