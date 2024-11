V'immaginate questa Fiorentina con l'aggiunta del tassello Gudmundsson? Il 10 viola salta le ferie per dare l'assalto all'Inter

Si è fatto un gran parlare dei ben sette giorni di riposo concessi da Palladino al suo gruppo, vista la sosta del campionato. Una sosta che però non riguarda Gudmundsson che è ancora alle prese con il recupero dal suo infortunio muscolare, patito a Lecce ormai un mese fa. L'islandese infatti, scrive il Corriere Fiorentino, sta lavorando ogni giorno al Viola Park per colmare il gap e riunirsi ai compagni tra la trasferta di Como e l'arrivo dell'Inter. Il numero 10 della Fiorentina vuole tenersi pronto per quello che sarà a tutti gli effetti un big match d'altissima classifica: v'immaginate inserire negli ingranaggi oliati di Palladino anche il giocatore teoricamente più forte della rosa?