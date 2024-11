La squalifica di un difensore libera spazio per Dodô: l'esterno della Fiorentina ha raggiunto il ritiro della Nazionale brasiliana

E alla fine il sogno Nazionale si è avverato per Dodô. L'esterno della Fiorentina era stato inserito nella lista dei pre-convocati del Brasile, salvo poi essere escluso alla vigilia del raduno. Adesso, invece, per lui la chiamata è arrivata davvero.

Stamattina la partenza per il Brasile

Il ct Dorival Junior, infatti, lo ha convocato al posto di Vanderson che ha rimediato un cartellino rosso nelle gara di ieri contro il Venezuela e quindi non sarò disponibile per il prossimo impegno con l'Uruguay nella notte italiana di mercoledì. Dodô è partito questa mattina alla volta del Brasile per raggiungere i suoi compagni di squadra, e tornerà a Firenze e quindi a disposizione di Palladino solo tra giovedì e venerdì.