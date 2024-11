L'Italia di Luciano Spalletti è tornata in campo per le ultime due sfide del girone di Nations League. Questa sera a Bruxelles è andata in scena la gara contro il Belgio, vinta per 0-1 dagli Azzurri. Decide una rete in apertura di partita siglata da Sandro Tonali (la prima per lui in Nazionale) al termine di una fantastica combinazione.

Un'ottima Italia in Belgio, successo meritato

Il primo tempo è a tinte interamente azzurre: l'Italia gioca benissimo e mette sotto il Belgio imponendo il proprio ritmo e controllando tranquillamente il possesso in mezzo al campo. Arriva l'unico gol della gara, accompagnato da tante altre opportunità offensive. La ripresa è progressivamente più complicata: il Belgio colpisce un palo e impegna la difesa azzurra, ampiamente promossa nel proteggere la porta di Donnarumma. I ragazzi di Spalletti soffrono ma portano a casa una vittoria ampiamente meritata, pur senza chiudere il match nonostante qualche ghiotta chance anche nei secondi 45 minuti.

Entra Kean nel finale, panchina per Comuzzo

C'è spazio anche per l'attaccante della Fiorentina Moise Kean, entrato al 69° minuto. Si fa trovare in fuorigioco in un'occasione davanti a Casteels, poi nel recupero sfoggia la sua classica fisicità, proteggendo il pallone alla bandierina del calcio d'angolo. Resta in panchina, invece, il difensore viola Pietro Comuzzo.

Italia dunque qualificata alla fase successiva di Nations League. Contro la Francia a San Siro basterà un pareggio per il primo posto nel girone.