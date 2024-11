Le formazioni ufficiali di Belgio-Italia: le scelte di Spalletti, Kean e Comuzzo partono in panchina

Pochi minuti fa Luciano Spalletti e Domenico Tedesco hanno reso noto gli undici titolari che questa sera, fischio d’inizio alle ore 20.45, scenderanno sul campo dello stadio Re Baldovino per la sfida valida per la pen’ultima giornata di Nations League. Gli azzurri sono alla ricerca del punto che permetterebbe loro di strappare il pass per i quarti di finale, i padroni di casa alla ricerca di una vittoria che potrebbe clamorosamente rimetterli in corsa per il trofeo.

Esordio da titolare per Rovella, solo panchina per i due giocatori della Fioretnina, Moise Kean e Pietro Comuzzo. Questi le due formazioni titolari scelte dai due tencici:

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Debast, Faes, Theate; Engels, Onana; Trossard, Openda, De Cuyper; Lukaku. Ct: Domenico Tedesco.

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Rovella, Tonali, Dimarco; Barella; Retegui. A disp: Meret, Vicario, Savona, Locatelli, Gatti, Maldini, Raspadori, Kean, Okoli, Comuzzo, Udogie, Pisilli. Ct: Luciano Spalletti.