Lesione muscolare per Richardson: il centrocampista della Fiorentina ha già iniziato il percorso di recupero dopo l’infortunio. I dettagli

Dopo l'infortunio patito lunedì scorso in allenamento con la Nazionale del Marocco, ed esser tornato subito a Firenze per svolgere tutti gli esami e le terapie del caso, pochi minuti fa la Fiorentina ha fatto luce sulle condizioni fisiche di Amir Richardson. Da capire quali saranno adesso i tempi di recupero per il classe 2002 ex Reims.

I dettagli sulle condizioni fisiche del centrocampista marocchino

Il club gigliato ha emesso un report medico sul proprio sito ufficiale: "ACF Fiorentina comunica che, nella mattinata di oggi, il calciatore Amir Richardson è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici a seguito dell’infortunio occorso in allenamento con la propria nazionale nella giornata di martedì.

Gli esami strumentali effettuati hanno evidenziato una lesione di secondo grado a carico del muscolo soleo della gamba destra. Amir ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito dallo staff sanitario viola e sarà rivalutato nei prossimi giorni".