Questo pomeriggio lo speaker radiofonico e noto tifoso della Fiorentina Gianfranco Monti, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di dire la sua sulle ambizioni. Questo un estratto delle sue considerazioni:

“In questo momento il tifoso della Fiorentina deve godere il piu possibile, ora bisognerà affrontare il campionato partita dopo partita. Se sei lassù in cima a questo punto della stagione, dopo appena 11 partite, la situazione ci fa comunque gola. Se la Fiorentina aveva una squadra come quest'anno in Europa una delle ultime due finali di Conference ce l'avremmo portata a casa, e forse anche la Coppa Italia contro l'Inter. Ricordo ancora i clamorosi errori di Jovic, lo avrei scuoiato. Se avessimo avuto Kean al suo post la coppa sarebbe stata nostra”.

“La Fiorentina di adesso fa sognare i tifosi. L'inter non verra a stravincere a Firenze”

Ha anche aggiunto: “Il grande merito che ha la Fiorentina ora - giocatori, allenatore e chi ha avuto il merito di costruirla- è che non parto perdente contro nessuno. O almeno io la vedo cosi. Mi hanno messo addosso questa strana energia quest'anno. Ora ci saranno le sfide con Como ed Inter, che saranno complicate, ma io non mi precludo niente: non dirà mai che spero di strappare almeno un pareggio. La Fiorentina mi sta facendo gola in questo momento. Quando l'Inter verra a Firenze, sono sicuro che non faranno i fenomeni, perchè i viola adesso sono una squadra rognosa”.

“Dopo grandi prestazioni, ben vengano brutte partite come quelle di Genova e Torino”

Ha poi concluso: “La Fiorentina ha avuto anche partite sofferte, come quella di Genova e di Torino. Ma a me vittorie come queste piacciono moltissimo. E' ovvio che mi piace vedere giocare a calcio, e che ogni partita vorrei vedere un bel gioco e tante reti, ma se giochi bene con Roma e Milan e poi soffri e vinci con Genoa e Torino ben venga. Negli altri anni eravamo abituati ad altri risultati. Adesso vado a Como e mi aspetto di andare li e provare a vincere, a prendermi i 3 punti: sono abbondantemente dietro di noi in classifica, non è complicato. Dobbiamo però ricordare quanto visto con Monza e Venezia, questo testimonia che in Serie A nessuna partita è facile. Se avremmo vinto quelle due partite..”