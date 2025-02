La Fiorentina può lottare per la Champions? Palladino scaccia le pressioni, mentre la domanda continua a riecheggiare. Ne parla anche il dirigente sportivo ed ex portiere Simone Braglia, a Tuttomercatoweb.com: “Juve-Inter è un passaggio chiave soprattutto per i bianconeri, la lotta per la Champions League è aperta. Anche se, a parere mio, le quattro squadre sono già designate. Napoli, Inter e Atalanta sono già dentro, insieme ci metto la Lazio. Arriverà quarta perché ha un'identità ben definita”.

“Fiorentina non ancora matura. Al contrario della Lazio”

E aggiunge: “Juventus e Milan hanno un gran casino nello spogliatoio, ma i risultati non si ottengono così. Ci vogliono identità e serenità. Fiorentina? Non è ancora una squadra matura, al contrario della Lazio. C'è sempre una piccola speranza, ma senza il quinto posto è veramente complicato”.