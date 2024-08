La difesa chiede subito aiuto: E c'è anche la possibilità di arrivare a due top

La difesa della Fiorentina chiede aiuto. C'è bisogno immediato di rinforzi e il club viola sta giocando su più tavoli in questo momento.

Valentini e Sagnan

La società sta provando da una parte ad anticipare l'arrivo di Nicolas Valentini dal Boca Juniors, mentre l’idea più recente porta a Modibo Sagnan del Montpellier, classe 1999, piede sinistro, forte fisicamente, che è stato visionato da vicino nell’amichevole del 4 agosto al Viola Park: costo tra i 5 e i 6 milioni.

Ma anche due top

Ma secondo il Corriere dello Sport-Stadio il club viola potrebbe ritornare su due top come Marcos Senesi e Josip Sutalo. Due vecchi obiettivi che alzerebbero il livello e non di poco. I due sono stati messi in disparte in queste settimane ma non sono mai tramontati, e gli uomini di mercato di Commisso non si fanno problemi a tornarci sopra se sono convinti della bontà dell’operazione e se intravedono i margini.