Il disperato appello di Palladino

Cosa serve ancora a questa Fiorentina? La gara di Parma ha lanciato più di un segnale, evidenziando grosse lacune in fase difensiva. In quel reparto, difatti, è stato operato solo il cambio Milenkovic-Pongracic, senza contare l'ingaggio di Valentini, appunto ancora in Argentina fino alla fine del 2024. Man, Bonny e Mihaila (non dunque certo, Lautaro e Thuram) hanno messo in grave difficoltà l'esperto Martinez Quarta, che aveva - nel mentre - da coordinare anche il nuovo centrale e il giovane Comuzzo.

Palladino non si potrà “adattare” per tutto l'anno

E' il centrale, insomma, l'innesto necessario per questa rosa, che sì conta anche Ranieri, un sicuro titolare al posto del classe 2005 italiano, ma poi si ferma lì. Lasciando alle interpretazioni di Palladino di scegliere chi fra Biraghi e Kayode adattare come “braccetti”. Citiamo solo questi due perché Dodo e Parisi ci sembrano più inappropriati a ricoprire quel ruolo. Il problema, però, è che per ora non si sono fatti nomi validi che potrebbe tappare i buchi di Palladino.

I nomi più papabili in lizza. Pradè pronto a sorprendere?

Lindelof, verosimilmente, è stato fatto uscire da qualche procuratore, Logan Costa vuole la Serie A, ma sembra più interessato al progetto Champions di Italiano, mentre resistono poi profili d'esperienza come quello di Ogbonna. Pradè e Goretti un altro colpo lo faranno, su questo non vi è dubbio, ma facciamo presente di come anche la mediana sia ancora incompleta. Aspettando di tornare in campo in Europa, in un match che però dovrebbe essere molto più “light” rispetto alla trasferta del Tardini, Palladino dirige le operazioni al Viola Park con un occhio di interesse puntato al mercato. La priorità è un difensore, poi gli altri reparti.