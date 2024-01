Sull'edizione locale di Repubblica, spazio viola in prima pagina: "Seimila tifosi. Ondata viola per spingere la Fiorentina". A pagina 2 la questione stadio: “'Caso' Franchi in prefettura. Convocati al tavolo Firenze, Empoli e la società viola”. A pagina 10: "Il maxi esodo e il sogno Champions. Fiorentina non ti fermare". A pagina 11: "Brekalo ultima chiamata prima della cessione. Ngonge è l'alternativa".