L'Inter forte su Tessmann: l'offerta piace al Venezia... ma non al giocatore. E la Fiorentina mantiene i contatti con il suo entourage

In questi giorni il nome di Tanner Tessmann è stato accostato alla Fiorentina. TMW fa il punto sul giocatore del Venezia, precisando che anche l'Inter è molto interessata al giocatore. Al punto di offrire al club lagunare ben 6 milioni di euro, per acquistare a titolo definitivo il cartellino del centrocampista in scadenza nel 2025.

Ok per il Venezia… ma non per il giocatore

L'Inter sarebbe pronta a lasciare il giocatore in prestito al Venezia per una stagione, così da permettergli di maturare un po' di esperienza in Serie A. La formula è gradita ai veneti, ma in questo momento l'ostacolo è rappresentato proprio da Tessmann che vorrebbe invece andare via subito. La Fiorentina, e non solo, attende sviluppi rimanendo in contatto con l'entourage del ragazzo.