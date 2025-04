Il bellissimo viaggio della Fiorentina al Torneo di Viareggio. Chi sono i giovani in rampa di lancio con Capparella?

È finito il Torneo di Viareggio della Fiorentina, due settimane di partite che hanno messo in luce tanti ragazzi del settore giovanile. È stata una bellissima volata quella dei ragazzi di Marco Capparella, fermati solo in finale da un Genoa superiore. La Viola ha vinto tutte le partite - nei tempi regolamentari, ndr - cedendo solo all'atto finale allo stadio dei Pini.

Il riscaldamento dei Viola U18 in finale al Torneo di Viareggio

Fiorentina protagonista al ‘Viareggio’

Purtroppo, le grandi società del calcio italiano non partecipano più a questo storico torneo (arrivato quest'anno alla sua 75° edizione) ad eccezione proprio del club di Commisso. Il patron Viola, rientrato in Italia domenica, non ha voluto mancare all'appuntamento in Versilia, assistendo dal vivo al KO - di misura - dei calciatori classe 2007.

Edoardo Sadotti ha ricevuto il premio di ‘Miglior Difensore’ della finale

I ragazzi che si sono distinti nel Torneo

A proposito di giovani promesse, in tanti si sono distinti in questi giorni. Partendo da Brando Dolfi, portiere vispo, in gamba, già autore di parate importanti e forse pronto al salto in Primavera; in finale, la sua uscita ha fatto finire il Championship point sui piedi di Marconi, ma resta uno dei migliori giocatori di Capparella al Viareggio. In difesa, invece ha sorpreso Turnone, così come Edoardo Sadotti, colonna della formazione Under 18. A centrocampo Atzeni e Bonanno sembrano avere la personalità dei grandi centrocampisti, mentre Pisani forse ha più bisogno ancora di tempo per maturare. Chi invece non ha paura di osare è stato Evangelista, vero crack del match col Sassuolo: l'incrocio dei pali colpito a Seravezza in semifinale trema ancora. Ma anche Puzzoli non scherza: non è un caso che abbia già fatto presenze con l'U19 di Galloppa. Chiudiamo con l'attacco. Dopo le prime due del girone con la sorpresa Koné (in prestito dalla Vigor Senigallia), Capparella ha “panchinato” sia lui che Kaba (che per gol e movenze ricorda un po' Babacar), affidandosi ciecamente ad Angiolini. La tecnica del numero 10 non si mette in discussione, ma forse - in finale - si sarebbe potuta scrivere un'altra storia schierando un attaccante di ruolo.