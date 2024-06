Dopo Kean, arriva anche il mediano? La Fiorentina può chiudere per un centrocampista ex Real Madrid

Una notizia di mercato arriva dalla Spagna. Come riporta il giornalista spagnolo Angel Garcia di Cazurreando, la Fiorentina sarebbe vicina alla chiusura con il Deportivo Alaves per il centrocampista Antonio Blanco.

Dopo Kean, un'altra spesa importante?

Si parla di un’operazione da 15 milioni di euro, con la metà che andrebbero nelle casse del Real Madrid. Il centrocampista classe 2000 ha collezionato 33 presenze complessive nell’ultima Liga spagnola e altre 3 in Copa del Rey.

Centrocampista centrale, gioca lontano dalla porta avversaria

Un solo assist, zero reti, sei gialli e un rosso definiscono numericamente la sua stagione, per un mediano che non staziona propriamente nell'area avversaria. Il giocatore proveniente da Montalban vanta anche una presenza con la Nazionale spagnola.