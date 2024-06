Bucchioni: "Kean non è un bad boy alla Balotelli, a Firenze sarà il centravanti titolare. E pure Vlahovic aveva sofferto con Allegri..."

Enzo Bucchioni, opinionista di parte viola, è intervenuto a Radio Bruno dove ha parlato del prossimo attaccante della Fiorentina: “Kean sarà UNO DEGLI attaccanti della Fiorentina, perché ne servirà sicuramente un altro; e anche perché Nzola andrà via. Io mi aspetto ancora un grande centravanti, perché lo ha detto Pradè in conferenza stampa e Kean, allo stato attuale delle cose, non lo è. Bisogna capire perché negli anni si è perso”.

“Con Allegri ha sofferto anche Vlahovic”

"Palladino lo voleva già a gennaio al Monza, dunque vede in lui qualità importanti per un centravanti. Il suo ruolo è quello, senza alcun dubbio. Con Allegri ha sofferto pure Vlahovic, quindi non è il caso di valutare Kean in base al suo rendimento con la Juventus. Inoltre, stiamo parlando di un giocatore noto e conosciuto, non come Cabral per dirne un ex attaccante viola".

“Non è un bad boy”

“Uno che debutta in Serie A a 16 anni ha delle qualità indiscusse, ma ci sono stati alcuni problemi psicologici. Il ragazzo spesso non si è sentito apprezzato e cerca costantemente il supporto dell'allenatore. Non è un bad boy alla Balotelli, ma qualche errore di gioventù lo ha commesso. In un contesto di gioco organizzato come quello di Palladino, non avrà problemi ad inserirsi. L'unico modo per recuperare Kean è quello di porlo come attaccante titolare ed indiscusso della Fiorentina”.