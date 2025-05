Corriere dello Sport-Stadio: Vale tutto

In apertura, sulla prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio di Firenze, leggiamo il titolo: “Vale tutto”. L'approfondimento a pagina 18: “Fiorentina, operazione salvataggio. Il richiamo di Pradè e Palladino: disperato assalto all’Europa. Senza coppe, rischio rivoluzione. Adesso serve un'impresa in campionato”. In basso, un approfondimento sulla situazione di un giocatore viola: “Gudmundsson, una posizione che non ha senso”.

A pagina 19, invece: “Kean a rischio, ma c’è il piano B. Dopo il Betis, condizioni da valutare per Venezia”. In colonna sulla sinistra: “Dodo, un post criptico e un rinnovo complicato: il caso, poi la rettifica”.