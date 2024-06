Ha fatto di tutto per andarci al Manchester United, adesso sta facendo di tutto per rimanerci. Parliamo del centrocampista, il cui cartellino è di proprietà della Fiorentina, Sofyan Amrabat.

“Vuol restare allo United”

“Vorrebbe restare allo United - spiega il giornalista, insider di mercato Andy Kitten - specialmente dopo aver fatto vedere ai tifosi il giocatore che può essere nell'ultimo mese della stagione. Gli piace vivere a Manchester e sente che questo è il miglior gruppo nel quale abbia giocato”.

Dopo essere stato bollato come ‘flop' per l'intera annata, Amrabat è stato determinante per la conquista dell'FA Cup, vinta contro il Manchester City.

Il Caso Casemiro fatto scoppiare dal fratello

Intanto il fratello Nordin ha fatto scoppiare involontariamente il ‘Caso Casemiro’, facendo sapere a tutti che il brasiliano non era infortunato (come ufficialmente detto dal club) nel giorno della finale. Con Casemiro in tribuna, per motivi ancora da capire, Sofyan ha potuto giocare dal primo minuto.