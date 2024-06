Il vice allenatore del Como e ex centrocampista Cesc Fabregas ha parlato alla BBC, intervenendo sul Manchester United e sulla stagione di Sofyan Amrabat. Queste le sue parole: "

"Guardate Sancho. Non sta facendo bene allo United, va al Dortmund e sembra di nuovo il giocatore che tutti pensavamo sarebbe stato. Guardate Amrabat, il centrocampista che ha impressionato con il Marocco ai Mondiali, è stato fantastico. E poi va al Manchester United e non è più lo stesso giocatore. Ovviamente mi fa pensare che ci sia qualcosa che non va. Non è una coincidenza che arrivino tre grandissimi giocatori e all’improvviso non sono bravi".