Castrovilli-Fiorentina: L'aria è decisamente cambiata. E la svolta tecnica potrebbe favorire ulteriormente l'accordo

E' tempo di scelte per la Fiorentina, di rinnovi, così come dimostrato nel caso di Martinez Quarta, ma anche di addii, di giocatori lasciati liberi di accasarsi con altri club.

Per Bonaventura ci sarà a breve un ultimo colloquio, decisivo per le sue sorti, visto che il prolungamento del suo contratto non è scattato in automatico, mentre l'aria è cambiata molto intorno a Castrovilli.

Situazione riaperta dopo Verona

Dopo la partita di Verona, nella quale è andato anche in gol, si è riaperta la situazione che lo riguarda e ora le possibilità che resti non sono più pari a zero come invece era qualche settimana fa. Fiorentinanews.com lo aveva già scritto e rafforza il concetto adesso.

Il gradimento di Palladino

La svolta tecnica poi potrebbe ulteriormente favorire il riavvicinamento e la firma di un nuovo contratto con la Fiorentina. Mentre Palladino era ancora in Brianza e non aveva definito il suo futuro, al giocatore era arrivata, non a caso, una proposta proprio da parte del Monza. Il gradimento dell'allenatore nei suoi confronti dunque c'è.

Tocca a Pradè

Al resto dovrà pensarci Pradè, che dovrà trovare argomenti, siano essi tecnici ed economici, per fargli capire come sia stata affrettata e sbagliata la scelta di non puntare su di lui dopo l'impasse della scorsa estate.