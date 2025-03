I forzati a rimanere fuori. I due nuovi che la Fiorentina non potrà schierare in Conference

Sono stati cinque i nuovi acquisti della Fiorentina nel corso dell'ultimo mercato invernale. Ma il club viola potrà disporre solamente di tre di questi cinque acquisti in Conference League: Fagioli, Zaniolo e Folorunsho.

Niente da fare invece per Ndour e Pablo Marì che non potranno giocare in Europa per i viola. Assenza forzata la loro per ragioni regolamentari.

In sostanza per quanto riguarda la cosiddetta “lista over” si possono fare solamente tre cambiamenti a metà stagione e, al termine di una riflessione fatta da dirigenti e allenatore, per ragioni di organico, la Fiorentina ha deciso di escludere questi due elementi.