Sfuma l'ennesimo vice-Kean: l'attaccante sceglie la Ligue 1 per ripartire

Si era parlato di un interessamento per Chuba Akpom, attaccante inglese 29enne dell'Ajax, che la Fiorentina aveva sondato nei giorni passati come papabile vice-Kean. Niente da fare per i viola: come riporta il quotidiano The Athletic, l'ex attaccante del Middlesbrough ha raggiunto l'accordo con il Lille, che preleverà il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto: questa trattativa dovrebbe facilitare l'uscita dal club francese di Jonathan David, punta classe 2000 che ha molti estimatori tra cui anche la Juventus, che lo vorrebbe prendere a giugno in scadenza.