Intanto in Bosnia c'è chi sogna il ritorno alle origini di Džeko. E si mobilitano anche i giocatori! - FOTO
Il futuro di Edin Džeko è ancora incerto e il calciatore viola potrebbe lasciare la Fiorentina in questa sessione di mercato invernale. Diverse squadre pensano a lui per l'attacco e tra queste c'è anche chi sogna.
C'è chi sogna
Stiamo parlando del Fudbalski Klub Željezničar, squadra di Sarajevo nella quale l'ex Roma e Manchester City ha cominciato a muovere i suoi primi passi da giovane giocatore professionista.
A grande richiesta
Sono ormai tante i fotomontaggi che circolano sul web di Dzeko con la maglia dello Željezničar. Con i tifosi si è mobilitato anche qualche giocatore, come Amir Agić, che ha pubblicato una foto del miglior marcatore di sempre della nazionale bosniaca con il messaggio: "C'è un posto libero". Per il momento si rimane nel mondo dell'improbabile, visto che la disponibilità economica in casa Željezničar è molto limitata.