Paolo Bianco: "Farei carte false per tenere Colpani al Monza. Per caratteristiche mi ricorda Palmer del Chelsea"

Come sappiamo, al termine della scorsa stagione Andrea Colpani non è stato riscattato dalla Fiorentina. Le sue prestazioni non hanno convinto e l'infortunio di fine campionato è stata la sentenza definitiva sul suo futuro, lontano da Firenze. Colpani è tornato al Monza e di lui ha parlato il nuovo allenatore Paolo Bianco:

“Mi auguro che possa restare - ha detto in conferenza stampa, alla presenza anche di Nicolas Burdisso - ha grandi qualità. Per caratteristiche somiglia a Cole Palmer del Chelsea (mattatore con due gol e un assist della finale del Mondiale per Club, ndr). L'anno scorso aveva le sue ambizioni alla Fiorentina, farei carte false per tenerlo al Monza”.