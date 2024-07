Alla fine Dallinga finisce alla corte di Italiano: l'ex obiettivo della Fiorentina sarà il nuovo attaccante del Bologna

Come riporta Sky Sport, il Bologna ha chiuso per l'acquisto di Thijs Dallinga, attaccante olandese del Tolosa. Sarà lui dunque il sostituto di Zirkzee, che ha accettato la corte del Manchester United.

Italiano ha la sua nuova pedina olandese in attacco, con Sartori che ha speso 15 milioni più bonus per portarlo in rossoblu, praticamente quanto guadagnato dalla cessione di Zirkzee (40 milioni con il 50% preso dal Bayern Monaco). Dallinga era stato seguito anche dalla Fiorentina.