A Radio Serie A ha parlato l'allenatore Serse Cosmi, intervenendo sulla discussione nata ieri al termine di Bologna-Fiorentina tra Daniele Pradé e Vincenzo Italiano. Queste le sue parole: “Conosco bene entrambi e non è facile giudicare senza sapere cosa è successo per bene. Ma da quanto ho visto Italiano teneva tanto a vincere, in primis per la classifica. Per me lui poteva esultare facendo qualcosa meno e Pradè poteva reagire dicendo qualcosa meno. Il ds viola poteva prenderlo da parte alla fine senza dare tutto in pasto al pubblico”.

E ancora: “Io credo sia giusto che ne riparlino in privato. A Firenze hanno vissuto a stretto contatto 3 anni intensi. Leggo già di quanto si stia gonfiando la situazione in vista del ritorno. Puoi fischiare, ma Firenze sa essere terribile in queste situazioni. Vorrei si chiarissero e che tutto si sgonfi in vista del ritorno al Franchi”.