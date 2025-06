De Gea è tra i nominati per la miglior parata dell'anno: la respinta contro il Genoa è già storia - VIDEO

Questo pomeriggio Radio Serie A, tramite i propri canali social, ha lanciato un sondaggio su un particolare fondamentale: ai tifosi è stato chiesto di votare la miglior parata effettuata da un portiere di Serie A durante la stagione 2024-2025. Ed dopo esser stato nominato per il miglior portiere dell'anno, ed esser arrivato alle spalle di Carnesecchi, David De Gea incassa anche questa nomination.

De Gea finisce tra i migliori portieri del nostro campionato

Il portiere della Fiorentina è inserito in questa particolare graduatoria, che verrà comunque decisa dai voti dei tifosi, per a grandissima parata effettuata in trasferta contro il Genoa: il numero 43 gigliato salvò lo 0-1, arrivato grazie ad una delle tante reti in stagione di Moise Kean, con un incredibile parata su un colpo di testa del genoano Vasquez.

Questo il post di Radio Serie A, con tutti e 5 i candidati per il premio finale: