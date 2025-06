In attesa della preparazione con la Fiorentina Richardson si mette alla prova nello sport del padre - FOTO

Dopo aver partecipato agli impegni della nazionale maggiore del Marocco, senza però metter mai piede in campo, e in attesa di luglio quando riprenderà la preparazione con la maglia della Fiorentina in vista della prossima stagione, il centrocampista viola Amir RIchardson si rilassa in vacanza seguendo le orme del padre.

Richardson, assieme ad un amico dell'Udinese, si cimenta nello sport del padre

Avete capito bene, il centrocampista classe 2002 ha provato a cimentarsi nello sport praticato dal padre Michael Ray Richardson: il basket. Il giocatore quest'oggi infatti si è concesso un uno contro uno con il difensore dell'Udinese Isaak Traorè, dimostrando che in caso di addio al calcio possa comunque dire la sua nella pallacanestro.

Queste alcune immagini pubblicate dallo stesso Richardson sul proprio profilo Instragram tra le Stories: