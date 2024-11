"Che sognavo di andare in Islanda"

Forse molti di voi l'avranno già sentita e riascoltata più volte, ‘Islanda’, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, band in grande ascesa nel panorama italiano già da molti anni, proprio come la loro squadra del cuore: l'Atalanta. E la Dea, in questo momento, condivide il secondo posto della Serie A insieme alla Fiorentina, vincente anche sul campo del Como. Anche dopo la sosta per le nazionali.

L'Islanda come metafora della stagione viola

Anche se la canzone ha un tono malinconico, non è triste. Bensì, è un invito ad affrontare il futuro senza paura, a buttarsi nell’ignoto con la consapevolezza che anche se non si può cancellare il passato, è sempre possibile aggiungere nuovi capitoli alla propria storia. Un po' come sta coraggiosamente facendo mister Palladino, mettendo mattoncini su mattoncini alla sua creatura, che non ha intenzione di fermarsi e anzi, vuole continuare a stupire.

Tuttavia, l'Islanda ha anche un altro significato per i tifosi viola - e qualcuno se lo sarà già immaginato.

Gudmundsson e l'Islanda

Islanda è il paese nativo del numero 10, Albert Gudmundsson, il giocatore più talentuoso della rosa e colui che potrebbe dare quel quid in più per cavalcare l'onda in campionato e ottenere successi anche nelle coppe. A dicembre, un paese come l'Islanda ha una massima intorno ai 2 gradi, uno dei posti più freddi in Europa. Nel mese più gelido dell'anno, la Fiorentina affronterà 8 avversari diversi, in 3 diverse competizioni. Quale miglior momento per recuperare il calciatore di maggior fantasia? Purtroppo, a causa dello stesso paese-Islanda (con il processo che lo ha coinvolto sia fisicamente che emotivamente), Gudmundsson ha giocato ancora pochissimo per la Fiorentina, il grande acquisto del mercato estivo, anche per colpa di un infortunio che adesso comunque lo vede sulla via del recupero. L'appuntamento è quello, la data è segnata sul calendario: 1 dicembre contro l'Inter, all'Artemio Franchi, allo stato attuale scontro diretto per…

“Sognavo di andare in Islanda”